İdil'de Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Üçok ve Tekeköy köylerindeki göletlerde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Üçok köyünde yaşayan Mahmut Bağı, gölette çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığını gördüğünü belirterek, "Gölette kötü koku da oluştu. Yetkililerin inceleme yapmasını istiyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.