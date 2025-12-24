Haberler

Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

