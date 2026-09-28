Haberler

İddiaya göre Netanyahu, BAE liderinden 7 Ekim uyarısı haberini yalanlamasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail basınına göre Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'den, kendisini 7 Ekim'de uyardığı yönündeki haberleri yalanlamasını istedi. Görüşmeye dair taraflardan açıklama gelmezken, İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan, "7 Ekim'e ilişkin Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri yalanlamasını istediği belirtildi.

İsrail basınına göre Netanyahu, dün BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile gerçekleştirdiği yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmede, Bin Zayid'den söz konusu haberleri yalanlamasını istedi.

Netanyahu'nun ofisinden ya da BAE Dışişleri Bakanlığından ise görüşmenin içeriğine dair bir açıklama gelmedi.

BAE liderinin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten önce uyardığı iddiası

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Binyamin Netanyahu'yu uyardığı iddia edilmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyarmadığını öne sürerek bir bilgi varsa bunun istihbarat kanalları vasıtasıyla iletilmiş olabileceğini savunmuş ve topu, İsrail istihbarat kurumlarına atmıştı.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar

A Milli Takım'da 7 isim kadro dışı kaldı
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit