İddiaya göre Netanyahu, BAE liderinden 7 Ekim uyarısı haberini yalanlamasını istedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan, "7 Ekim'e ilişkin Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri yalanlamasını istediği belirtildi.

İsrail basınına göre Netanyahu, dün BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile gerçekleştirdiği yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmede, Bin Zayid'den söz konusu haberleri yalanlamasını istedi.

Netanyahu'nun ofisinden ya da BAE Dışişleri Bakanlığından ise görüşmenin içeriğine dair bir açıklama gelmedi.

BAE liderinin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten önce uyardığı iddiası

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Binyamin Netanyahu'yu uyardığı iddia edilmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyarmadığını öne sürerek bir bilgi varsa bunun istihbarat kanalları vasıtasıyla iletilmiş olabileceğini savunmuş ve topu, İsrail istihbarat kurumlarına atmıştı.

Kaynak: AA