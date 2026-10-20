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İddiaya göre Kartal'da otomobilin plakası söküldü, araç emniyet şeridine girdi

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İddiaya göre Kartal'da otomobilin plakası söküldü, araç emniyet şeridine girdi
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İddiaya göre Kartal'da yoğun trafikte beklemek istemeyen otomobil sürücüsünün yanındaki yolcu, ceza yememek için ön plakayı söktü. Otomobil daha sonra emniyet şeridine girip uzaklaşırken o anlar araç kamerasına yansıdı.

KARTAL'da oluşan trafikten kaçmak isteyen otomobildekiler, ceza yememek için aracın ön plakasını söktü. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Soğanlık Mahallesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğunlaşan trafikte beklemek istemeyen otomobil sürücüsünün yanındaki yolcu araçtan inerek otomobilin ön plakasını söktü. Otomobil daha sonra emniyet şeridine girerek hızla uzaklaştı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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