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İddiaya göre Bursa İnegöl'de işçi 10 metreden asansör boşluğuna düşüp ağır yaralandı

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İddiaya göre Bursa İnegöl'de işçi 10 metreden asansör boşluğuna düşüp ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye imalathanesinde iddiaya göre asansörün kabinini fark etmeyen işçi Nihat T. (29), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Nihat T. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir imalathanede yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi Nihat T. (29) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre üretim işçisi Nihat T., asansörün bulunduğu kata geldiğini düşünerek adım attı. Ancak asansörün kabinini fark edemeyen işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan Nihat T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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