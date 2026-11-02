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İddiaya göre Belçika Başbakanı De Wever bütçede uzlaşma olmayınca istifa edebilir

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Belçika'da bütçe görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Başbakan Bart De Wever'in istifasını sunabileceği ve hükümetin dağılabileceği öne sürüldü. De Wever'in bugün Kral Philippe ile görüşeceği, bu görüşmede istifasını sunma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Belçika'da federal hükümetin bütçe konusunda uzlaşmaya varamaması üzerine Başbakan Bart de Wever'in istifasını sunabileceği ve hükümetin dağılabileceği öne sürüldü.

Belçika'nın resmi haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, de Wever'in bugün Kral Philippe ile görüşeceği bildirildi.

De Wever'in Kral'la görüşmesinde istifasını sunma ihtimali bulunduğu ileri sürüldü.

Dün sabah başlayan ve gece 01.00'e kadar süren bütçe görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

Görüşmelerde de Wever'in, hafta sonu başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı yaptığı toplantıların ardından yeni bir bütçe önerisi sunduğu, ancak hükümetin çekirdek kadrosunun öneri üzerinde uzlaşamadığı ifade edildi.

De Wever daha önce geçici bütçe ödeneklerinin aylık olarak tahsis edilmesi uygulamasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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