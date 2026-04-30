İDA Edremit Film Festivali 23 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak

Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen İDA Edremit Film Festivali, 23-27 Eylül'de gerçekleşecek.

Bu yıl ilki düzenlenen festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Edremit Belediyesinin katkılarıyla hayata geçti.

Balıkesir'in kültür-sanat alanındaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen festivalde kısa film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, özel gösterimler ve atölyeler de yer alacak.

Kaz Dağları'nın atmosferinde gerçekleşecek festivalde katılımcılar doğayla iç içe bir festival deneyimi yaşarken yaratıcı endüstriler için yeni işbirliklerine de zemin hazırlanacak.