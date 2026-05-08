Çöp evden çıkarılıp, barınma merkezine yerleştirildi; görünümü değişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturduğu ev icra yoluyla satılınca 1 yıldır evinden çıkmayan 60 yaşındaki Süleyman K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi ve yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüm elde etti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde oturduğu ev icra yoluyla satılınca dışarı çıkmayan ve biriktirdiği çöplerle 1 yıldır kötü koşullarda yaşayan Süleyman K. (60), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Süleyman K., yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Mustafa Paşa Mahallesi 707'nci Sokak'ta 5 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü koku ihbarını değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta Süleyman K.'nin oturduğu evde büyük miktarda çöple karşılaşınca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Süleyman K.'nin, belediye ve komşuları tarafından getirilen yiyecekleri biriktirdiği görülürken, ev boşaltılarak ilaçlama yapıldı. Süleyman K., sağlık kontrolü için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ev de temizlendi.

1 YILDAN BU YANA EVDEN DIŞARI ÇIKMAMIŞ

20 yıl önce eşinden ayrılan ve şehir dışında yaşayan 2 kızı olan Süleyman K.'nin uzun süredir saç ve sakal tıraşı olmadığı, oturduğu dairesinin icra yoluyla bir başkasına satılmasının ardından 1 yıldır evden çıkmadığı belirtildi. Süleyman K.'nin ihtiyaçlarının komşuları ve belediye tarafından karşılandığı, ailesinden, akrabalarından ve çevresinden gelen yardım taleplerini reddettiği ifade edildi.

KİŞİSEL BAKIMI YAPILDI

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süleyman K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı personel tarafından İzmit Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Süleyman K., burada 1 yıl sonra ilk kez yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
