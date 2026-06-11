Haberler

Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu

Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç, evinin banyosunda ölü bulundu. Düğününe 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç (31), yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Tunç'un 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuna Coşkun:

banyoda ölü bulundu yazısını okuyunca korkudan titrendim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Erdal:

vay be teknoloji çağındayız da insanlar yine de böyle basit şeylerle gidiyo! mesai saati filan kalksa kimse mi kontrol etmez ya! yapay zeka filan geliştiriyoz da insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyoz! çok garip gerçekten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYaser Yeşil:

düğününe 2 ay kalmış bir insanın böyle bir şeyle karşılaşması kime yaradı acaba bu durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Milli yıldız nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor