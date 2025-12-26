Haberler

Ali Yerlikaya: Kaçakçılık ve Sahteciliğe Yönelik Operasyonlarda 91 Bin 384 Litre Sahte ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiğini, 171 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar, sahte alkol üretiminin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik bir haftadır düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiğini, 171 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 'İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

