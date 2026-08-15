Haberler

Bakan Çiftçi: Suçlulara Dünyada Güvenli Liman Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'de yakalanan şüphelinin Türkiye'ye getirilmesini değerlendirdi. Suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Bakan, Azerbaycan'la iş birliği için teşekkür etti.

'İNLERİNDEN ÇIKARIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheliye ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur. İster ülkemizin içinde isterse dünyanın bir ucunda olsun; organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin huzuruna kasteden kanun tanımaz suç şebekesi üyelerini, saklandıkları inlerinden çıkarıp mutlaka adalete teslim edeceğiz. Son olarak Azerbaycan'da kıskıvrak yakalanarak Türk adaletine teslim edilen çapulcu, bu sarsılmaz irademizin en net göstergesidir. Bu başarılı sınır ötesi operasyonun gerçekleşmesinde katkı veren başta kahraman Emniyet mensuplarımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ile desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin huzuru için durmadan, yorulmadan, taviz vermeden mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler