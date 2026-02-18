İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve bazı illerin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de devam eden yağışların Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimleri ve Hatay kıyılarında ayrıca Kahramanmaraş genelinde, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Malatya'nın güney ve batısında ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde çok kuvvetli, Antalya'nın batı ve doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

İç Anadolu'nun doğusunda, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Artvin'in kuzeyi ve Gümüşhane'nin kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Erzurum'un güneyi, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörüldüğü kaydedildi.

Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına beklendiği aktarıldı.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, ulaşımda aksamalar, kıyılarda hortum riski, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayarak, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasını istedi.