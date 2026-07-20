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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Anıldı

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İçişleri Bakanlığı, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde, harekatın Kıbrıs Türk halkı için önemini vurgulayarak şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"20 Temmuz 1974'te kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini teminat altına alarak Ada'da barış ve huzurun sağlanmasında tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Harekatın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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