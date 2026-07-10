Haberler

İçişleri Bakanlığı: "Uluslararası ve Ulusal Seviyede Aranan 54 Suçlu Yakalanarak Ülkemize İade Edildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, ulusal ve uluslararası düzeyde aranan 54 suçlunun, ilgili ülkelerle iş birliği yapılarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında ulusal ve uluslararası seviyede arama kararı bulunan 54 suçlunun, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu ülkemize geri getirildi.

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, S.O, Y.T, S.K, F.M, S.M, N.A, S.B, H.K, M.D, Y.B, B.D, L.T, T.Y, B.M, F.E, H.İ.Ç, Ü.M, N.T, K.N, Ç.Y, D.B, C.B, A.D, S.Ö, U.Ç, B.K, Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A, S.B, M.A, Ü.K, H.M, F.C, S.Y, M.Ö, B.B, G.B, H.U, N.A, M.A, G.K, H.Ç, K.C, H.K, İ.U, A.İ, B.K, B.A, K.Y, B.Y, H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şahısların, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yargı görevini yapanı etkileme, askeri yasak bölgelere girme, hakaret, zimmet, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, güveni kötüye kullanma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından arandıkları belirlendi."

Kaynak: ANKA
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı