Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 90 gözaltı

Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Jandarma ve Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından koordine edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır ve Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 özel eğitimli narkotik arama köpeği de kullanıldı. Operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 87'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. 3'ünün işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
