İçişleri Bakanlığı'ndan Orta Karadeniz ve Tunceli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, bugün Orta Karadeniz ile Tunceli'de yerel, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 1 Mayıs 2026 Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen yağışların, Kastamonu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla soğuma ile birlikte akşam saatlerinden itibaren yağmur, 1100 -1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Tunceli il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA