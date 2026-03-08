Haberler

İçişleri Bakanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir paylaşımda bulunarak, kadınların ülkenin geleceğini şekillendiren en kıymetli teminat olduğunu vurguladı. Bakanlık, kadınların yaşamın her alanındaki rollerine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda, "Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır." ifadeleri kullandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Vatan savunmasında cesaretiyle tarihe iz bırakan Nene Hatun'dan bugüne…" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kadınlarımız, ailede, eğitimde, üretimde, bilimde, sanatta ve devlet yönetiminde üstlendikleri sorumluluklarla milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır. Hayatın her alanında iz bırakan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Paylaşımda, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan kadın personelin görüntülerinin de yer aldığı videoya yer verildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
