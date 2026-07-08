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İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine göre Kars, Ardahan, Ağrı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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