Haberler

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yarın da Hakkari, Van ve Şırnak'ta benzer hava koşulları bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir'in doğu (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık) ve Ankara'nın güneybatı (Haymana ve Polatlı) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın ise Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak