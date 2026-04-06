Haberler

25 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 404 gözaltı

25 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 404 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 ilde jandarma tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 404 şüpheli yakalanırken, 204 ruhsatsız av tüfeği, 163 ruhsatsız tabanca ve 29 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

