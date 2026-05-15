İçişleri Bakanlığı'ndan Bazı İller İçin "Sarı" Kodlu Meteorolojik Uyarı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 15 Mayıs 2026 Cuma günü; Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

