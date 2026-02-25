Haberler

İçişleri Bakan Yardımcılarının Görev Dağılımı Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi. Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Bülent Turan ve Mehmet Cangir'in sorumlulukları netleşti.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı'na yeni atanan bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nda mevcut bakan yardımcıları Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Bülent Turan ve Mehmet Cangir'in görev alanları netleşti. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bağlı birim ve kuruluşlara ilişkin yeni görev dağılımı belirlendi.

Buna göre;

Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.

Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) bağlandı.

Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı bağlandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'e ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı bağlandı.

Ayrıca, bakan yardımcılarından birisinin görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki bakan yardımcısının görevi yürüteceği; Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nün ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma