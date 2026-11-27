İçişleri Bakanlığı İstanbul'da 173 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığa göre operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram ham madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı