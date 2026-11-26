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Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Kırklareli Valisi Uğur Turan'a veda ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Turan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Turan, daha sonra 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu kabul etti.

Vali Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA