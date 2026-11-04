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İçişleri Bakanlığı dolandırıcılık operasyonunda 327 şüphelinin yakalandığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı dolandırıcılık operasyonunda 327 şüphelinin yakalandığını bildirdi
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İçişleri Bakanlığı, 21 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'una adli kontrol uygulandı; mağdur vatandaşların 464 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 21 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonlarında 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, mağdur vatandaşları 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Söz konusu şüphelilerden 198'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 129'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek, sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle, araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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