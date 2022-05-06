Fotoğraf Özdağ'ın arbede yaşadığı dakikalarda çekildi! İçişleri Bakanlığı'nın önüne HAYDİ aracı çekilmiş - Haberler

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Fotoğraf Özdağ'ın arbede yaşadığı dakikalarda çekildi! İçişleri Bakanlığı'nın önüne HAYDİ aracı çekilmiş

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'na gitti. Binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durdurulan Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği dakikalarda çekilen bir fotoğraf ise gündem yarattı. Arbedenin yaşandığı anlarda Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.

100 METRE KALA POLİSLER TARAFINDAN DURDURULDU

Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman bugün saat 11.00'de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.

İçişleri Bakanlığı binasında dikkat çeken görüntü! Fotoğraf Ümit Özdağ içeri girmek isterken çekildi

BAKANLIĞIN ÖNÜNDE "HAYVAN DURUM İZLEME" ARACI

Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ankar Haber Ajansı, İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

serdaro:

Herhâlde kapısının önünde durduğuna göre yeni makam aracı olsa gerek. Derler adama

Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Onur Tuna:

Aha ha :)) Sesli sesli güldüm valla :))

Cevap Yaz 43 15 Yayından Kaldır
ERKAN :

biz gülmedik. ülkenin düştüğü duruma bak

6 57 Yayından Kaldır
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