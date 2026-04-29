İçişleri Bakanlığı: Balıkesir Açıklarında Bir Teknede 158 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve botları tarafından tespit edilen bir tekneye düzenlenen ortak operasyonda, 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenliğimiz ve Polislerimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda 158 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; Deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda; 158 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı."

Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile karada Polisimiz ve Jandarmamız ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
