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İçişleri Bakanlığı: Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Aranan 90 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

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İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 90 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 17 farklı ülkede yakalanan şahısların çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 90 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği neticesinde; Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlu ülkemize geri getirildi" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G.., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L., N.İ. ile ulusal seviyede aranan G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan (58), Almanya (12), Bulgaristan (3), Yunanistan (3), Hollanda (2), KKTC (2), Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'da yakalanan şahısların; 'dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama, tasarlayarak öldürme, nitelikli cinsel saldırı, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kara para aklama, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, göçmen kaçakçılığı yapma, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından arandıkları belirlendi."

Kaynak: ANKA
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