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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde başlatılan 'Kahramanlarlar-42' operasyonlarının devam ettiğini belirterek, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde başlatılan 'Kahramanlarlar-42' operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim 518 jandarma personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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