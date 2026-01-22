Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek diyalog ve işbirliği çerçevesinde istişarelerde bulundu. Toplumun farklılıklarını zenginlik olarak gören bir anlayışla, din ve vicdan hürriyeti vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik." ifadesini kullandı.

Karşılıklı anlayış, diyalog ve işbirliği temelinde, talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz, farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, kıymetli Milletvekillerimize, değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil