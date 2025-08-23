İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizli'de şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit özel harekat polisi Ahmet Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Hakkari özel harekat polisi olarak görev yaparken şehit olan Doğan'ın, Denizli'deki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyarak, aileye takdim ettiklerini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektupta vurguladığı gibi: 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.' Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun."