Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Mitingi... Ali Yerlikaya: "Zulme Karşı; Vicdanın, İnsanlığın ve Barışın Sesi Olmaya Devam Edeceğiz"

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen eylemde emniyet güçlerine teşekkür ederek, Filistinli kardeşlerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti. Yerlikaya, "Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı; vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Galata Köprüsündeki mobil güvenlik merkezimizdeyiz. Bu büyük yürüyüşümüzde görevli olan kahraman güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Kazanan Gazze olacak. Kazanan insanlık onuru olacak. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı; vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz."

