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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Baran'a Başsağlığı Mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta vefat eden Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran için başsağlığı diledi. Yerlikaya, Baran'ın ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na taziye mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan emniyet amiri Baran için taziye mesajı paylaştı.

Mesajında, Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini belirten Yerlikaya, "Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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