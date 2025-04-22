İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, 17 Nisan'da vefat eden Osman Çavuşoğlu için, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.