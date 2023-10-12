Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi. Yerlikaya, "Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur… Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Ayhan Bora Kaplan operasyonu) Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz haftalarda yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Dosyayla ilgili 9 polisin açığa alındığını belirten Yerlikaya "Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur… Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Ankara'da nefes kesen bir operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan dosyasına ilişkin ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.