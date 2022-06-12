İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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