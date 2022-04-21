İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) görüşmede Suriye krizi, Rusya- Ukrayna savaşı ve insani yardımlar, terörizm, mali suçlar ve organize suçlarla mücadele ile kolluk eğitimi, düzensiz göç, afet yönetimi alanında iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmeye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da katıldı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Süleyman Soylu, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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