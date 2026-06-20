İçişleri Bakanı Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren ekiplere teşekkür etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrencileri sınav merkezlerine yetiştiren ekiplere teşekkür etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini ifade etti.

Sınavın sorunsuz gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapan İçişleri Bakanlığı personelinin öğrencilerin yardımına koştuğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte, bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın."