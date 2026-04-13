İçişleri Bakanı Çiftçi'den Polis Akademisi Başkanlığına ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında eğitim faaliyetleri, kurumsal yapı ve uluslararası işbirlikleri hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, Çiftçi'nin, Polis Akademisi Başkanlığını ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ziyarette, Polis Akademisi Başkanlığının kurumsal yapısı ile nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim sisteminin ele alındığı belirtildi.

Devam eden eğitim faaliyetleri kapsamında, polis adaylarının mesleki donanımını güçlendiren uygulamalı eğitim süreçleri ile sahaya hazırlık aşamalarının değerlendirildiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Akademik çalışmalar çerçevesinde güvenlik bilimleri alanında yürütülen lisansüstü programlar, araştırma projeleri ve yayın faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Teknolojik altyapı kapsamında ise ileri eğitim teknolojileri ve modern uygulama alanlarının eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Uluslararası faaliyetler kapsamında, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen polis eğitimi işbirlikleri, ortak programlar ve bilgi paylaşımı süreçleri değerlendirildi."

Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin, Türk Polis Teşkilatının kurumsal kapasitesine önemli katkılar sunduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
