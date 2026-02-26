Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Hitit Üniversitesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'daki Hitit Üniversitesi'ni ziyaret ederek rektör ve yönetimle buluştu; eğitim ve bilim konularında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da Hitit Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Çiftçi, Hitit Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve üniversite yönetimiyle bir araya geldi.

Üniversitede yürütülen akademik çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Çiftçi, eğitim ve bilim alanında atılacak her adımın Türkiye'nin güçlü yarınlarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
