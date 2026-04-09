İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bıraktı.

Çiftçi, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek buradaki anıta da çelenk sundu.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çiftçi, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a düzenlediğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün " Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir", Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu sözlerin Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini çok güzel özetlediğini belirtti.

Çiftçi, "Bugün, kardeşlerimizle birlik ve beraberliği daha da sağlamlaştırmak ve pekiştirmek için Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da bulunmaktan son derece mutluyum. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler daha da kökleşecek ve gelişecektir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daha da perçinleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.