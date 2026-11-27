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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın gerçekleştirilecek görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacak personeline başarı diledi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet ederken kendilerini geliştirmek ve yeni sorumluluklar üstlenmek için emek veren çalışma arkadaşlarımızın gayretini kıymetli buluyorum. Rabbim zihinlerinizi açık eylesin, emeklerinizi hayırlı neticelerle taçlandırsın. Sınavlarımızın büyük İçişleri ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA