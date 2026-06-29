Haberler

Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Suriye'ye gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik işbirliği ve gönüllü geri dönüşler konularını görüşmek üzere yarın Suriye'ye gidiyor. Ziyarette terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriyeli polislerin eğitimi de ele alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler" konularını ele almak üzere yarın Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

Montella ''Kader'' demişti! Bir istifa daha geldi
Venezuela'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar

Faciadan yeni görüntüler! Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar
İsrail'den Gazze'de kanlı saldırı

Ateşkese rağmen katliam! Gelen görüntüler vahim
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"