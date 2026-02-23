Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Akyol'la görüştü


İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile yapılan görüşmede, güvenlik hizmetlerinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, güvenlik hizmetlerimizde yerli ve milli teknolojilerin etkin kullanılması ve kurumlarımız arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan


