Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Van'daki köpek saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği ve 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Tedavisi devam eden Ayaz Özsoy'a Allah'tan acil şifalar dileyen Çiftçi, Ayaz Özsoy'un en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu elim hadise, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

