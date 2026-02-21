İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfı'nın İftarında Mezun ve Öğrencilerle Buluştu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında mezunlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Çiftçi, " Mülkiye ; devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır" dedi.

Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Programda mezunlar ve öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatarak Mülkiye geleneğinin önemine vurgu yaptı. Çiftçi, "Mülkiye; devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır. Siyasallılar Vakfı ise bu ruhu diri tutan güçlü bir dayanışma çatısıdır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Bakan Çiftçi, "Rabbim; ramazan-ı şerifimizi ülkemiz ve milletimiz için hayra, huzura ve kardeşliğe vesile kılsın. Birliğimiz, dirliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun" temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA