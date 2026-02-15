Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, eski AK Parti Milletvekili Yıldırım'ın oğlunun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi, eski AK Parti Milletvekili Yıldırım'ın oğlunun düğününe katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın oğlu Abdülhamit ile Feride Berra'nın düğününde nikah şahitliği yaptı. Çiftçi, katıldığı merasimde birliklerinin hayırlı olması için dua etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın oğlunun düğününe katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"22, 23. ve 24. dönem AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Murat Yıldırım'ın oğlu Abdülhamit ile Feride Berra'nın Çorum'daki düğün merasimine katıldım. Cenabıhak, bu güzel evlatlarımızın nikah akdini hayırlara vesile eylesin, birliklerini iki cihan saadetiyle taçlandırsın."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş

Türkiye'deki sayıları bir hayli azaldı
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor