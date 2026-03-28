İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çumra'daki ziyaretlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'nın Çumra ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımında, doğup büyüdüğü Çumra'da çocukluğuna ve hatıralarına döndüğünü belirtti.

Çumra'nın her sokağında bir anı, her selamında bir vefa bulduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çumra Kaymakamlığımızı ziyaret ettik, esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik. Belediyemizde şehrimizin geleceğine dair istişarelerde bulunduk. AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarımızda teşkilatlarımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Torku Şeker Fabrikamızda alın terinin, üretimin ve emeğin bereketine bir kez daha şahit olduk."

Ben bu toprakların bir evladıyım. Sevinciniz sevincim, derdiniz derdimdir. Attığımız her adımda, yürüdüğümüz bu kutlu yolda en büyük gücümüz sizlerin duası, desteği ve samimiyetidir. Çumra'nın vefası, inancı ve dirayeti, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda en sağlam dayanaklarımızdan biridir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."