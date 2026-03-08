İçişleri Bakanı Çiftçi, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesinde görev yapan kadın personelle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Çiftçi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD Başkanlığında görev yapan kadın personeli kabul ettiği belirtildi.

Çiftçi'nin, Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve afetlere karşı güçlü şekilde hazırlıklı olması için fedakarca görev yapan personele tek tek karanfil takdim ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığının aktarıldığı belirtilen paylaşımda, "Görev bilinci, azmi ve emeğiyle güvenlik ve kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenen tüm kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadesine yer verildi.