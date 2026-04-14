İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'yi kabul etti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Iran ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde, Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de görüşmede ele alınarak; huzurun, istikrarın ve sükunetin korunmasının önemine dikkat çekildi. Sayın Bakanımız, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın artırılması ve ortak meselelerde etkin koordinasyonun sürdürülmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
'Dönemin valisi Gülistan'ın ailesini yakın markaja almış' iddiası

Dönemin valisi Gülistan'ın ailesini yakın markaja almış
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet