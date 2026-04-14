İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde, Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de görüşmede ele alınarak; huzurun, istikrarın ve sükunetin korunmasının önemine dikkat çekildi. Sayın Bakanımız, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın artırılması ve ortak meselelerde etkin koordinasyonun sürdürülmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti."